Según información del Conacyt en su página de Internet, el biológico Patria superó con éxito la fase preclínica y la clínica fase 1 en seres humanos. Los resultados son muy prometedores y sugieren que la candidata a vacuna es potencialmente segura y protege contra el virus SARS-CoV-2.

Para la fase 2, solicitan voluntarios. Entre otros requisitos, los participantes deben vivir en la Ciudad de México, tener 18 años de edad o más y haber recibido un esquema completo de vacunación cuatro meses atrás, por lo menos.

No deben haber tenido enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días; en el caso de mujeres, no estar embarazadas ni en periodo de lactancia. Un requisito más es no formar parte de otro protocolo de estudio. Mayor información está disponible en www.conacyt.mx/vacuna-patria-f2r/ .