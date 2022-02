Ante la evolución en las condiciones de salud pública en el país, ya no habrá prórroga, y pareciera que algunos líderes piensan que va a suceder y ya no, por eso es importante que los sindicatos renueven a su directiva , a través del voto personal, libre, directo y secreto, señaló la STPS.

Después de casi dos años de prórroga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que no habrá una nueva ampliación a la vigencia de tomas de nota de organizaciones sindicales, por lo que llamó a la renovación de las dirigencias antes del 31 de marzo próximo.

Incluso, la dependencia federal sugirió a los sindicatos que, como método de elección para los procesos subsecuentes, recurran al Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), utilizado la semana pasada en la elección del sindicato de trabajadores petroleros, donde –aseguró– funcionó muy bien, no fue hackeado, no se cayó y no puede ser manipulado .

En octubre de 2020, la STPS explicó que son más de 230 los sindicatos con registro federal que debieron cambiar de dirigencias en este periodo; sin embargo, fueron sujetos de la prórroga con la finalidad de evitar que quedaran en estado de indefensión o imposibilitadas para ejercer la representación de su organización .