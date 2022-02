De Salazar, aportó un comentario halagador, es muy respetuoso, se ha portado, la verdad, muy bien, de origen es mexicano. Y pues lo que expresó es cierto, no se pueden tener las mismas leyes todo el tiempo, hay que reformar, hay que actualizarlas, hay que ponerlas en correspondencia con la nueva realidad, esto es elemental, eso fue lo que manifestó.

En materia energética México es un país independiente y soberano, Estados Unidos ha sido respetuoso, y ya no nos considera su patio trasero, hay un pie de igualdad , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al comparecer ante los medios de comunicación en el Salón Tesorería de Palacio Nacional adelantó que este miércoles expondrá a John Kerry, enviado especial para el cambio climático de aquel país, el trabajo coordinado en el terreno de las hoy debatidas energías limpias: nos importa mucho utilizar el agua, utilizar el sol, el viento; hay facilidades para la inversión, no privatizar y lo único que queremos es fortalecer a la CFE , aseguró.

Con todo respeto a otros países, porque son circunstancias que se presentan, que tienen que ver con la historia de cada país, pero cómo estamos colocados en cuanto a contaminación, en emisiones de dióxido de carbono. Y lo sabe el señor Kerry y claro que tenemos que buscar la forma de cuidar el medio ambiente.

López Obrador replicó que sus adversarios acusan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce energías sucias: “¡No! –apunto– produce energías limpias y tiene una diversidad de fuentes que no se tiene en otros países, tiene muchas posibilidades: desde el combustóleo, el gas, pasando por el agua, el viento, el sol y la nuclear.”

Así, reitero que habrá de platicar con Kerry y vamos a buscar formas de trabajar de manera coordinada. A nosotros nos importa mucho utilizar el agua, utilizar el sol, el viento. Y hay facilidades para la inversión, lo único es que queremos al mismo tiempo fortalecer a la CFE porque es la que despacha la energía a los consumidores domésticos, garantiza que no aumenten los precios de manera excesiva. Si no tenemos la CFE entonces no todos podrían pagar la luz. Entonces, si dejamos el mercado a los particulares va a haber problema.

Al exponer su plan de reconversión de las presas en el país, describió lo que será una de sus propuestas al gobierno estadunidense.: “tenemos la presa Pilares, la Picacho en Sinaloa no tiene tampoco turbinas. Pero así hay muchas. Claro, requiere de inversión, es cosa de llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para inversiones, no privatizar, sino recibir créditos a tasas bajas, a como cobran los intereses en Estados Unidos, y esto sería una inversión en favor del medio ambiente.