En la vieja casona de Xicoténcatl, donde se organizó el foro, Córdova planteó seis ejes para una reforma electoral, que maximice la representación proporcional, elimine la sobrerrepresentación de 8 por ciento, suprima 100 diputados –de mayoría–, tengamos 400 en lugar de 500 diputados, pero que 200 sean de representación proporcional , que contemple elección de tres senadores por cada una de las 32 entidades federales y prevea una reducción en el financiamiento público de los partidos políticos”, pero la reducción no debe ser por machete .

El consejero presidente del INE precisó que si la reforma va a lastimar la equidad de las contiendas, si va a mermar la calidad democrática, si va a disminuir las garantías del voto libre, si va a provocar que no tengamos elecciones ciertas y confiables, y si lastima la autonomía e independencia de las autoridades electorales, no vale la pena .

Aseveró que una reforma electoral debe ser producto de una discusión amplia, profunda y lo más incluyente”. En su intervención subrayó que las reglas del juego democrático tienen que tener el consenso más amplio posible, pero si se cae en la tentación de aplicar una mera mayoría, aunque la reforma sea la mejor reforma de nuestra historia, se puede tener un problema en el futuro. Ya lo vivimos, cuando las reglas no son producto del consenso, siempre habrá alguien que se va a sentir lastimado y que va a acusar que las reglas no eran justas .

Al participar en el foro Reforma política en la Cuarta Transformación organizado por senadores de Morena, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que el sistema electoral de México es fuerte, robusto y garantiza una elección federal exitosa en 2024 . Resaltó que, si no hay reforma, si por alguna circunstancia no se logran los consensos necesarios para tener una reforma electoral vamos a ir a la elección de 2024 con un sistema electoral fuerte, se puede mejorar sin duda .

Decisiones desde la subjetividad

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, invitada al foro, manifestó ante el presidente del INE: Vemos un INE secuestrado por los consejeros, que toman decisiones desde su subjetividad política, que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esa claridad de generar espacios neutrales e imparciales, han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana por pensar o colocarse contra una posición contra del presidente de la República, contra de Morena y contra del proyecto de la Cuarta Transformación y esto no lastima al proyecto de la 4T ni al Presidente, eso lastima a la ciudadanía, a la democracia, la detiene, la impide, la debilita .

La dirigente morenista señaló que por los momentos que se viven, por el gran interés de la ciudadanía de participar activamente, se necesita que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama estén a la altura de la democracia y del momento que la gente exige.

En su intervención, Córdova respondió a Hernández: con respeto, el INE no está en manos de nadie, porque el INE no somos yo y Ciro Murayama, aquí votamos 11 y muchas de las decisiones se quieren personalizar dolosamente. Las decisiones, por ejemplo en las casillas, en la revocación de mandato fue por unanimidad y la discusión interna es dura. Pero votamos 11, no uno ni dos .

Córdova reconoció que el voto mediante urna electrónica abarataría los costos de las elecciones.