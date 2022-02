Contó que él se ha caído muchas veces, incluso en público, en los templetes, en los mítines, y con esa curada en salud exhibió una entrevista del líder del PRI, Alejandro Moreno, cuando Alito expresa en una entrevista: no vamos a aprobar ninguna reforma que beneficie a México .

El mandatario hizo este paréntesis ante los reporteros, con el argumento de que la mañanera estaba muy plana, aburrida, a punto del bostezo , y que luego le reclaman porque la rueda de prensa se pone acartonada y, a veces, aburrida, o que no habla rápido ni de corrido.

Es evidente que fue un error. Se equivocó, ¿verdad? , acotó el mandatario, al tiempo de justificar la exhibida a sus opositores: a mí me dicen que ya estoy chocheando, así que no hay que enojarnos, esto es así.

Luego siguió con Lozano, promotor de Frena, el mismo movimiento que instaló casas de campaña en el Zócalo para exigir la renuncia de López Obrador, pero los promotores de la protesta se iban a dormir a los hoteles de la zona.

Con todo, el Presidente les reconoció algo importante: “están bien definidos, o sea, no son de la política robalera –estar en dos aguas– y me caen bien, porque no simulan”, señaló. Los de Frena, agregó, recogieron firmas para la realización de la consulta de revocación de mandato, obviamente para que la gente vote por la renuncia del Presidente de la República, pero cuando “el señor estaba hablando en contra mía…(zas)”.