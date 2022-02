Me parece importante (le escribe Riviera Gaxiola a Aristegui) que sepas como ahora te informo y a tu auditorio que recientemente (Díez Gargari) me invitó a conversar el día 18 de enero de este año en el restaurante La Taberna del León de esta ciudad, a lo cual accedí, aclarándole que lo hacía a título estrictamente personal, y después de expresar una serie de amenazas de cosas que haría contra diversas personas, me pidió 125 millones de dólares a cambio de su silencio informándome también que pretende se le restituya algo que él considera suyo que es un cuantioso contrato de supervisión de peaje vehicular que en su momento hace varios años le otorgó en el estado de México el finado Gerardo Ruiz Esparza mediante una asignación directa a una empresa constituida días antes con un capital social de 50 mil pesos, evidentemente sin experiencia ni activo algunos que ni siquiera había sido inscrita en el registro público de Comercio . Agrega el abogado Rivera Gaxiola: Con motivo de lo anterior Paulo está siendo denunciado por mí por extorsión ante las autoridades competentes y con las pruebas correspondientes a fin de que resuelvan sobre las consecuencias jurídicas y legales respectivas . En cuestión de minutos, de acusador Paulo Díaz Gargari pasó a presunto extorsionador. (Entre abogados te veas).

Materia prima para Deer Park

PEMEX ha reducido drásticamente sus exportaciones a India, anteriormente un comprador clave de su petróleo pesado, grado Maya. Busca canalizar la producción nacional a su refinería Deer Park –con capacidad de procesamiento de 320 mil barriles diarios de crudo– recientemente comprada en Houston a su antiguo socio, la holandesa Shell. Las refinerías de la India, como IOC, tendrán que recurrir a proveedores de Medio Oriente.

Ombudsman social

Asunto: las protestas en Canadá

Fíjese que las protestas que están pasando por acá no son exactamente como los medios tradicionales de este país lo dicen (CNC, Canadá news, Global News, etc). Las protestas las empezaron los camioneros porque efectivamente no quieren vacunarse, pero no es sólo por eso, también porque el gobierno supuestamente liberal de Trudeau (que en la realidad es muy conservador-neoliberal) está presionando cada vez más a la población a aislarse, a usar cubrebocas para todo, incluso si las mujeres van a dar a luz, en pleno parto tienen que usar cubrebocas, muchas personas han perdido su empleo, muchos negocios han cerrado porque las restricciones, los fuerzan a vacunarse incluso con el refuerzo, no dan prioridad a personas con cáncer o que necesitan una operación porque la prioridad está en las personas con covid. Los espacios aquí son inmensamente grandes, no hay muchas personas, no debería ser un gran tema.

Jesús Florin (Canada) (Mensaje resumido)

Twiteratti

La oposición: – Es de que AMLO no tiene ningún logro en lo que va de su gobierno.INE: –Veda electoral: queda prohibido difundir los logros del gobierno de AMLO.¡Qué alguien me explique!

Escribe @piojo22e

