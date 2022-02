Una característica de esta modalidad de ciberataque es que el propio usuario da entrada a los delincuentes al instalar de manera inadvertida el programa que les permite controlar de forma remota el equipo. Esto suele ocurrir al hacer clic en enlaces infectados con un virus u otro tipo de malware ( software malicioso), muchas veces contenidos en correos electrónicos o en avisos que simulan provenir de una fuente confiable o conocida por la víctima, como alguno de sus contactos, su banco u otra institución. Una vez infectado el equipo, los archivos son encriptados y aparece en pantalla el mensaje de extorsión, a la cual los especialistas recomiendan no responder, pues el pago no garantiza recuperar los datos y, en cambio, alienta a los criminales a seguir operando.

e acuerdo con expertos en seguridad digital, en 2021 hubo un incremento de 400 por ciento en los casos de ransomware perpetrados en México. Del inglés ransom (rescate) y software, este delito consiste en tomar el control de la computadora u otro dispositivo conectado a Internet y negar el acceso al mismo o a algún programa o información dentro de él y exigir un pago a cambio de liberarlo. Aunque se han dado casos sonados en que grandes corporaciones se ven afectadas por el ransomware, sus principales víctimas son pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la capacitación ni con las herramientas para encararlo.

La realidad es que por el momento ni las autoridades ni las empresas dedicadas a la seguridad digital pueden ofrecer respuestas para atajar la actuación de quienes explotan la web para delinquir, y que la irreversible tendencia a la digitalización expondrá a cada vez más personas y con mayor frecuencia a toda suerte de ciberataques. Por ello, lo mejor que puede hacer la ciudadanía es emprender acciones para evitar ser víctimas y que, en caso de serlo, minimicen los daños causados por los atacantes: en primer lugar, no abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos ni dar clic en enlaces de sitios en los que no se confíe; en segundo, realizar periódicamente copias de seguridad de los archivos, en particular de los más importantes, en distintos medios de soporte, desde discos duros externos hasta los servicios en la nube.