León, Gto., La contraloría municipal de León debe aplicar sanciones ejemplares a los ex funcionarios de los dos trienios encabezados por el ex alcalde panista Héctor López Santillana (2015-2021), que institucionalizaron los sobornos en la dirección general de desarrollo institucional, exigió el regidor Óscar Antonio Cabrera Morón, de Morena.

Pedirán auditoría

Cabrera Morón consideró que este caso es la primera prueba de fuego que la contralora Márquez Moreno debe enfrentar para demostrar que combatirá la corrupción. Queremos sanciones penales y administrativas , exhortó.

El regidor reiteró que estos descuentos vía nómina no están previstos en la Ley de Ingresos, no se pagaban a la tesorería y se cobraban en efectivo y en especie. Si no está reglamentado, si no se fiscalizaba, era una práctica corrupta , remató.