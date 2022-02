Mireya Cuéllar

Miércoles 9 de febrero de 2022, p. 25

Tijuana, BC., Decenas de migrantes desalojados del campamento en El Chaparral se refugiaron en la iglesia y albergue Embajadores de Jesús, en el Nuevo Haití. Ahí, en el amplio templo, que usan de vivienda, los recibe el pastor Mario Banda. El refugio se encuentra en el Cañón del Alacrán, al lado del cual pasa un canal de aguas negras. Actualmente alberga a mil 65 personas, la mayoría centroamericanos, pero también haitianos y mexicanos.

Nuevo Haití fue un proyecto habitacional del primer éxodo de haitianos que ya no pudieron cruzar a Estados Unidos. El entonces alcalde panista Juan Manuel Gastélum apoyó esa obra hasta que la dirección de protección civil le advirtió que el terreno escarpado no era apto para construir y el canal de aguas negras –que frecuentemente arrastra animales muertos– era un foco de infección. El municipio no podía entregar permisos para edificar.

Desde el domingo pasado, cuando la Guardia Nacional y la policía municipal desalojó a los migrantes de El Chaparral, en el norte de la ciudad, a Embajadores de Jesús empezaron a llegar familias. Dice el pastor Banda: Ahora sólo ven niños porque los padres se fueron a trabajar . En los columpios, pateando una pelota o entre la ropa tendida, se ven menores, en total, 465 de distintas nacionalidades.

Por las noches el piso de la iglesia se llena de colchonetas y cobijas. Sólo reciben familias y las que han llegado en días recientes son de El Chaparral.