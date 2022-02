Guillermo del Toro figura en el apartado de mejor película con El callejón de las almas perdidas, que dirigió y coprodujo; Lin-Manuel Miranda es candidato a mejor canción por Dos oruguitas de la película Encanto, interpretada por Sebastián Yatra, y Javier Bardem y Penélope Cruz tienen nominaciones a actores protagónicos por Being the Ricardos y Madres paralelas, respectivamente. Es la cuarta postulación para estos españoles ganadores de un Óscar.

Aunque la decisión de Spielberg de reditar Amor sin barreras, uno de los musicales más galardonados en la historia de los premios, fue criticada por muchos, los votantes de la Academia la recompensaron con siete nominaciones, incluyendo la de mejor director y mejor película.

Ryûsuke Hamaguchi, director del drama japonés Drive My Car, basado en el cuento homónimo de Haruki Murakami, y Paul Thomas Anderson, de Licorice Pizza, carta de amor a Los Ángeles, disputan también mejor dirección y mejor película.

La pelea por mejor película, con 10 candidatos, cierra con la sátira del cambio climático No miren arriba, de Adam McKay; CODA, de Sian Heder, en la que actúa el mexicano Eugenio Derbez; Rey Richard: una familia ganadora, de Reinaldo Marcus Green, que trata sobre la ascensión de las estrellas del tenis Serena y Venus Williams, y El callejón de las almas pérdidas.

Dunst y Plemons fueron postulados en las categorías de mejor actor reparto.

Cruz se disputa la estatuilla a mejor actriz protagonista con Olivia Colman, una madre conflictuada en La hija oscura, y con actrices que dieron vida a mujeres de la vida real: Nicole Kidman, quien encarnó a la leyenda de la televisión Lucille Ball en Being the Ricardos; Jessica Chastain, que se puso en la piel de la evangelista televisiva Tammy Faye en Los ojos de Tammy Faye, y Kirsten Spencer por su interpretación de la princesa Diana en Spencer.

En la categoría de mejor actor protagonista Bardem se medirá con Will Smith, que interpreta al padre de las tenistas Serena y Venus Williams en Rey Richard: una familia ganadora; Benedict Cumberbatch, el sombrío vaquero de El poder del perro; el joven actor Andrew Garfield, por Tick, Tick... Boom!, y Denzel Washington por La tragedia de Macbeth.

En un pueblo mágico de Colombia

Encanto, la producción de Disney que transcurre en un pueblo mágico en las montañas de Colombia, se anotó tres postulaciones, incluyendo mejor cinta animada.

En esta última categoría también entró la producción danesa Flee, que mezcla animación con documental y narra la trayectoria de un refugiado desde su natal Afganistán hasta Dinamarca. La película también peleará el galardón a mejor documental y mejor película extranjera.

La mexicana Noche de fuego se quedó fuera de esa categoría, en la que competirán el drama japonés Drive My Car, La mano de Dios (Italia), Lunana: A yak in the Classroom (Bután) y The Worst Person in the World (Noruega).

La ceremonia de entrega de los premios Óscar se realizará el 27 de marzo en Hollywood.