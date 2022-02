Los cargos en el PAN, en el caso de los presidentes de los comités directivos, son honoríficos, no cobran un solo centavo .

Lo anterior salió a la luz durante una discusión entre Morena y la oposición en el Congreso local, en el que la diputada panista Ana Villagrán sostuvo que conoce tan bien la elección de las presidencias de los comités directivos estatales de Acción Nacional, que quienes las ocupan no cuentan con un sueldo.

Los diputados de Morena acusaron que la bancada albiazul busca datos de una indagatoria que no les consta que se realice, y si es que sucede los llamó a ser transparentes, pues “el que nada debe nada teme.

Desde aquí le decimos a la UIF de la ciudad que investigue nuestros ingresos y nuestros bienes; no está mal que se sepa de dónde y cómo vivimos de nuestros ingresos; nosotros estamos voluntariamente, estamos dispuestos a ello, y lo mismo piensan los alcaldes de Morena , dijo la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila.

En tribuna, la legisladora recordó que el panismo ha sido denunciado por la presunta red de nepotismo, en la que familiares y amigos de diputados federales y locales ostentan altos puestos en demarcaciones como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón; así como por tener en la nómina de las alcaldías a presidentes de los comités estatales.