De La Redacción

Miércoles 9 de febrero de 2022, p. 29

La Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno capitalino impugnó la decisión de la plataforma científica SocArXiv de retirar de su página web el artículo La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por covid-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México, el cual, consideraron los autores del texto, está siendo tratado injustamente .

En el estudio, firmado por la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano; el director de la agencia, José Peña Merino, y el entonces director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja, entre otros, se explica el uso del citado medicamento en casos de covid-19 leve, como parte de una política pública del gobierno de la ciudad, que dio como resultado que disminuyera 68 por ciento la posibilidad de que el paciente tuviera que ser hospitalizado.

En una carta enviada por la agencia al comité directivo de la plataforma, los autores del artículo refutan cada uno de los argumentos esgrimidos para retirar el artículo y se solicita una audiencia para exponer el caso.