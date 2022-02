El activista comentó que han participado en el ayuno unos 40 migrantes de diferentes nacionalidades que no pueden permanecer mucho tiempo sin comer, pues su alimentación durante su estancia en Tapachula ha sido precaria, y no están en condiciones de resistir muchos días.

Un venezolano que se encadenó expuso que otro objetivo de la movilización es exigir a las autoridades que cesen la represión y la persecución en nuestra contra en las calles, así como que agilicen la entrega de los papeles, pues tardan demasiado tiempo, a veces tardan varios meses. Necesitamos que nos los entreguen en los 45 días hábiles que dicen las autoridades .

Un haitiano dijo llevar cinco meses en Tapachula sin recibir su documentación. Hice mi trámite por permanencia definitiva, pero el Instituto Nacional de Migración no me la ha entregado y estoy sin trabajo ni dinero para comer y pagar una renta, por lo que duermo en la calle o en la plaza , expresó.