i generación fue formada bajo los parámetros de un proceso histórico que denominamos transición a la democracia. El discurso central hablaba de que la transición mexicana a la democracia había sustituido a un sistema de partido hegemónico por un sistema plural, con tres partidos principales; que el presidencialismo había sucumbido a la división de poderes con el establecimiento de un tribunal constitucional y los gobiernos divididos (1997-2018) y que dicha transformación había sido pactada con sucesivas reformas constitucionales y votada por la ciudadanía.

Hubo promesas que la transición logró. Otras no. Entre las primeras, la gestación de autonomías institucionales; de un sistema de partidos plural y alternancias a escala nacional sin derramamiento de sangre y, a nivel local, cambios de partido en casi la totalidad de las entidades. Sólo tres entidades no han experimentado una alternancia, y antes de que acabe el año serán únicamente dos.

Pero hubo promesas que la transición democrática no pudo cumplir. No significó mejores controles en lo local. Tampoco desarrollo económico, como los más optimistas señalaban. Pero sobre todo, el principal defecto fue no haber podido disminuir la corrupción y, por el contrario, ésta se multiplicó en los espacios locales sin contrapesos. La transparencia fue un paso importante, pero no logró los alcances esperados. El Sistema Nacional Anticorrupción, sin la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), resultaba incompleto. Por ello, el resultado electoral de 2018, entre otros elementos, como el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador, es reflejo directo del hartazgo de la sociedad mexicana por los niveles de corrupcion.