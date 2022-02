Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 8 de febrero de 2022, p. 13

El medicamento Ivermectina es una alternativa útil y de bajo costo para el tratamiento de covid-19, pero tiene el problema , como la mayoría de productos, de que no genera utilidades millonarias a los fabricantes, que no se han realizado ensayos con cientos o miles de personas para corroborar su eficacia, afirmó Alfonso Dueñas, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El pasado fin de semana se generó una polémica por la decisión del portal SocArXiV de eliminar el artículo elaborado por investigadores de la ciudad de México, en el cual recomiendan el uso del producto para el control de la infección causada por el virus SARS-CoV-2 y sobre todo, para disminuir el riesgo de complicaciones y las hospitalizaciones.

Al respecto, Dueñas declaró que la salida del texto del sitio de internet es algo normal. Ocurre siempre con los trabajos de investigación que se difunden antes de la revisión por pares. Durante la actual emergencia sanitaria, por la necesidad de tener resultados rápidos, algunos portales han publicado los trabajos antes de la evaluación y de que sean aceptados para su publicación en revistas científicas.

Pero si no pasa la evaluación de los expertos, el sitio retira el artículopero no significa que el trabajo sea malo. De hecho, aseguró el especialista en investigación sobre cáncer, a escala global la mitad de los artículos son rechazados en la primera revista enviada. No obstante, en este caso llama la atención, dijo, que la decisión de bajar el texto no se haya acompañado de una crítica científica y más aún que persista la actitud de rechazar el medicamento en lugar de impulsar la realización de estudios clínicos.