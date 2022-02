Sin embargo, dejó en claro que no se quedará callado ni de brazos cruzados ante este tipo de violación al derecho internacional y a la vida pública de México.

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el Presidente lamentó que hasta el momento no ha habido respuesta de Estados Unidos a la nota diplomática enviada por su gobierno para solicitar la cancelación del financiamiento a organizaciones opositoras como Mexicanos contra la Corrupción.

Y luego señaló: ¿No se acuerdan que se reunieron los de todo ese bloque de derecha conservador, creo que en Miami, y el invitado especial fue Mario Vargas Llosa? Y lo que plantearon ahí no deja de tener relación, es como una internacional del conservadurismo, existe .

Esto es como cuando coleccionábamos figuritas en los álbumes, así me pasa a veces cuando veo lo que está pasando en otros países, ya nada más digo: ésta ya la tengo, porque se repite .

Los grupos conservadores incrementan sus ataques con el apoyo de medios de comunicación, no sólo en México, sino en otras partes del mundo, es como una internacional del conservadurismo , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Están disfrazados

Con esa argumentación, él mismo introdujo a lo relacionado con las acusaciones en contra de su hijo mayor vertidas por periodistas y la asociación en referencia, encabezada por Claudio X. González, a la cual el mandatario suele decir que son grupos políticos disfrazados de asociación civil.

Este grupo sigue siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por grandes corporaciones económicas, todos los que no pagaban impuestos .

Sostuvo que ese tipo de acciones son impulsadas por puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación porque tenían el privilegio de mandar. Por eso los ataques arrecian. Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón no hay pruebas de nada, absolutamente; mis hijos no tienen participación en el gobierno .

López Obrador aseveró que la mayoría de los conductores de noticias, hombres y mujeres, columnistas y los dueños de los medios están en contra de su gobierno, vía la simulación, aunque algunos no han dado el paso a mostrar abiertamente su verdadera cara.

¡Cómo quedarnos callados cuando se calumnia! ¿Por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? ¿Voy a aceptar que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación? De tal modo insistió en que se quiten las máscaras.