Se evidencia su actuar doloso, pues resulta evidente que si una persona, con el rango que tenía (coordinador especialista) sólo reportó 25 tomas clandestinas de las 206 encontradas, no actúa por descuido o negligencia, sino con la intención firme de no reportarlo; dado que era una persona que al menos desde 2013 laboraba en Pemex y el cargo conferido, aunque era reciente, no conduce a determinar que le era totalmente ajeno , señala el fallo.

Agrega que Cárdenas Acuña fue uno de los responsables directos de que las tomas clandestinas descubiertas por el personal de Pemex no se sellaran conforme a los protocolos técnicos, sino artesanalmente, lo que permitió a los ladrones reactivarlas fácilmente.

León Trauwitz, señalado como principal responsable de estos hechos, fue detenido en Canadá el año pasado y enfrenta un proceso para ser extraditado.