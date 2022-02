Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 8 de febrero de 2022, p. 4

En las acciones de los estudiantes de Ayotzinapa tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos (los alumnos) lo saben y por eso lo estoy planteando. Me dirijo a ellos y pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque ese no es el camino , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina de ayer se refirió con amplitud a los hechos del viernes pasado en la Autopista del Sol: Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Yo espero que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo, porque están como zopilotes .

Y en ese contexto, pidió a los alumnos que tengan una respuesta a este emplazamiento, para que no se opte por la violencia y no se actúe, sin proponérselo, como conservadores .

Agradeció la pregunta sobre los sucesos en Guerrero: Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, sí, en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque había puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos. Yo quiero hacerles un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas .