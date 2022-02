Andrea Becerril

Martes 8 de febrero de 2022, p. 3

Cananea, Son., /II Hija de uno de los mineros que desde hace casi 15 años se mantienen en huelga, Viviana Guerrero Clark exclama: ¡Cananea no es de Germán Larrea!, es de nosotros, los cananenses! No quiero dejar mi tierra, pero no encuentro trabajo aquí, porque nos tienen fichados, junto con nuestros padres .

Vehemente, le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga, como se comprometió desde que era candidato y obligue al dueño de Grupo México, Germán Larrea, a sentarse a negociar con la dirigencia del sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, la solución definitiva a ese conflicto que tanto sufrimiento y miseria nos ha dejado, mientras el empresario incrementa su riqueza .

Viviana relata que tenía 15 años cuando Larrea despojó de su empleo a mil 200 trabajadores y sus familias, y ha estado con sus padres en todas las protestas y movilizaciones. Como pude terminé la preparatoria y la universidad, me gradué de ingeniera en gestión empresarial, pero sólo conseguí un empleo de cajera en una tienda de autoservicio, porque Grupo México nos tiene boletinados, para que nadie nos contrate .

Agrega: Queremos que por fin llegue la justicia que hasta ahora se nos ha negado, para que podamos trabajar en nuestro pueblo y ser libres .

La sección 65 y la dirigencia nacional del sindicato minero acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2012, por las violaciones a sus derechos humanos, entre ellos por la discriminación que Grupo México ejerció, ya que después de romper la huelga y desalojar a los mineros, comenzó a recontratar a otros. A la entrada de la mina puso un enorme cartel: “¡¡¡Se solicita personal!!!… ¡¡¡Único requisito!!!... ¡¡¡No ser de Cananea!!!”.

La intención era excluir por completo a los integrantes del sindicato minero, que estorbaban al empresario, para intensificar la producción de cobre con un menor costo laboral, sin importar el bienestar de los trabajadores y sus familias, ni los daños ambientales, recalcó Jesús Manuel Verdugo, presidente del Comité de Huelga.

Muchos lamentan no haber podido dar educación a sus hijos, ya que al romper la huelga, Larrea ya no permitió que asistieran a los colegios creados por la empresa desde la época de William Cornell Green, quien fue el que comenzó a extraer el cobre de las imponentes montañas de Cananea, en 1889, y ahora les preocupa que sus descendientes no puedan trabajar ni con las contratistas, porque Grupo México vetó a todos.

Karla Patricia Urrea clama también por que nos quiten el fichado para poder trabajar nosotros , ya que a su esposo, que ya había pasado la prueba para entrar a la mina, lo rechazaron cuando detectaron en las listas negras que tienen que está casado con la hija de uno de los mineros de la sección 65.

A muchos jóvenes no les ha quedado más que salir, comenta Verdugo Quijada, incluso unos de sus cuatro hijos se fue porque para él no había nada .

Pese a todo, sigue la batalla diaria de los 668 mineros, de sus hijos y de 35 viudas que buscan por todos los medios sobrevivir, en esta Cananea heroica , en la que, narran, les falta el agua, porque la empresa se lleva la mayor parte del líquido vital, la contaminación aumenta y la economía del municipio se ha ido a pique.

La vida de los habitantes de Cananea ha girado siempre en torno a la mina de cobre más grande del país, de hecho el poblado se formó en 1889 cuando el aventurero estadunidense Greene comenzó a explotar el mineral y construyó un pueblito estilo americano , según recuerda que le contó su padre, el minero Roberto Vera, de 83 años.