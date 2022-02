▲ Los Archivos Nacionales de Estados Unidos informaron ayer que el mes pasado recuperaron 15 cajas de registros de la Casa Blanca que habrían sido enviadas a la residencia del ex presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Dos fuentes aseguraron al Washington Post que entre los archivos estaba la correspondencia entre el magnate y el líder norcoreano Kim Jong-un (que Trump muestra en la imagen). El ex mandatario al hablar de aquel intercambio señaló: me escribió cartas hermosas. Nos enamoramos . Entre los documentos devueltos también está una carta que el ex gobernante Barack Obama habría dejado para su sucesor en la Casa Blanca. Foto Afp