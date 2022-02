Sputnik, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 8 de febrero de 2022, p. 23

Lima. El mandatario peruano, Pedro Castillo, denunció ayer una nueva campaña mediática cuyo objetivo es promover la vacancia presidencial , y aseguró que intentos golpistas contra su gobierno se están orquestando con más fuerza desde esta semana .

El pronunciamiento de Castillo se produjo horas después de que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, acusó al gobernante de no estar preparado para ejercer el cargo y se pronunció porque opte por la posibilidad de renunciar .

Gutiérrez alegó que Castillo no lucha contra la corrupción, abogó por un juicio político al gobernante, y criticó la existencia de un grupo de asesores presidenciales que tanto el ex secretario presidencial Carlos Jaico, así como el ex ministro del Interior Avelino Guillén, calificaron de ser un gabinete en la sombra y los responsables reales de dirigir las políticas del gobierno.

Le piden convocar al Consejo de Estado