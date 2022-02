Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 8 de febrero de 2022, p. 25

Xalapa, Ver., El gobernador morenista Cuitláhuac García dio a conocer que su administración ha aprehendido a 40 jefes de plaza de la delincuencia organizada por ultrajes a la autoridad, y consideró que podrían ser liberados de abrogarse ese delito del Código Penal, como exigen partidos de oposición y recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

García Jiménez insistió en que esta figura penal permite detenciones de líderes criminales, que tienen armas y agreden cuando vamos por ellos; es muy importante que nuestros elementos tengan un respaldo jurídico ante estas agresiones. Si no existiera el delito de ultrajes no habría sido fácil detenerlos. No cualquiera denuncia a un jefe de plaza; hay miedo y temor, hay que agarrarlos en flagrancia .

Arremete contra movimiento opositor

El mandatario leyó este lunes en conferencia de prensa el posicionamiento “De la comisión patito a un frente de reciclaje o ¿cómo se llamó la obra?”, en referencia al Movimiento por la Justicia creado el pasado fin de semana, encabezado por el senador y ex gobernador Dante Delgado, del partido Movimiento Ciudadano (MC).