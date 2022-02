Naciones como Austria han asumido una política anticultural o egoísta , advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se refirió a la reiterada y contundente negativa de ese país a devolver, o al menos prestar, la pieza conocida como ‘penacho de Moctezuma’, con el argumento de que en el traslado podría dañarse. No se lo quisieron prestar ni a Maximiliano , dijo.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano persiste en la campaña para hacer conciencia entre los compradores de piezas prehispánicas. Son inmorales las subastas que se llevan a cabo en Francia. Es muy lamentable que el gobierno de ese país no haya legislado sobre esto, como sí sucede en el caso de Italia y debería ocurrir en todo el mundo , señaló.

Llamado a los compradores

Pidió que no se permitan los remates de piezas sustraídas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones, como es el caso de todo el arte que se han robado de México, que está en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero .

Comentó que en esta campaña de denuncia participa Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, quien escribió al canciller de Francia para exponer el tema.