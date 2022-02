Daniel López Aguilar

La magia, el misticismo y la influencia indígena procedentes de la Huasteca baja veracruzana se entretejen en la exposición más reciente de Luis Rafael (Álamo, Veracruz, 1990), que se presenta en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, en Cuernavaca, Morelos.

La exhibición reúne 22 pinturas al óleo en estilo surrealista, elaboradas por el joven artista entre 2020 y 2022.

Mi formación es, en su mayoría, autodidacta, aunque estudié en la Universidad Veracruzana, además de que he tomado cursos de profesionalización artística y argumentación de obra en el Instituto Veracruzano de la Cultura , explica en entrevista con La Jornada.

“Desde los 18 años me he dedicado a la pintura de manera profesional, pero desde mi niñez sentí atracción hacia el dibujo y la pintura. Este idilio se sigue fortaleciendo en la medida en que interactúo con otros artistas y me alimento de nuevas experiencias y saberes en el ámbito pictórico.

La magia, el chamanismo, el misticismo y los sueños son la materia prima de mis creaciones. Mi fórmula creativa consiste en una idea (que puede ser una palabra o imagen mental), un boceto, y, al final, su reflejo en el lienzo.

Influencia indígena