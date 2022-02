Néstor Jiménez

Lunes 7 de febrero de 2022, p. 10

Como en todos los espacios, en la Cuarta Transformación (4T) hay machismo e ideas basadas en el patriarcado, sostuvo la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carol Arriaga. No obstante, recalcó que también hay mujeres morenistas que han generado cambios importantes en el país, principalmente en el ámbito legislativo.

Arriaga afirmó que el feminismo es la piedra en el zapato en todos escenarios, ya que sigue presentándose desconocimiento y resistencias en muchos ámbitos, y dentro de la 4T, dentro de Morena y dentro del gobierno también se da esta lucha. Es difícil que un hombre nos comprenda .

A la fecha, dijo, no hemos logrado erradicar las violencias machistas , pero legisladores de Morena han logrado avances como la despenalización del aborto en varias entidades. Pero eso no significa que la Cuarta Transformación sea feminista, y no conozco un espacio donde no haya un patriarcado , insistió.