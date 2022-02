De ahí se calentaron un poco más: Price le dice al reportero que se recuerde de que cuando se desclasifica inteligencia, se ha hecho así, y el reportero le responde: “yo recuerdo armas de destrucción masiva en Irak… y recuerdo que Kabul no iba a caer, recuerdo muchas cosas”… y le insiste que “pensar que puedes salir y decir eso y esperar que sólo le demos credibilidad sin que tú demuestres ni un pedazo de evidencia de que es verdad… sólo has dado una declaración… no hay hechos”.

La misión fue exitosa. No hubo bajas estadunidenses , declaró el vocero del Pentágono, John Kirby, sobre esa misma misión en la cual según la versión oficial el líder del EI murió al hacer estallar una bomba suicida junto a su esposa y dos menores. El vocero no mencionó que reportes iniciales de rescatistas en la zona hablan de por lo menos 13 civiles más muertos, incluyendo seis niños y cuatro mujeres.

Al parecer, los funcionarios se defienden al cuestionar el patriotismo de los que se atreven a cuestionarlos como periodistas que cumplen con su trabajo.

Algunos recordaron que a finales de agosto, un ataque estadunidense con drones en Kabul, en los días de la retirada militar estadunidense, fue calificado por el Pentágono de gran éxito que había logrado frenar un atentado terrorista , pero después de investigaciones intensas de periodistas, ese mismo incidente fue declarado por el mismo alto mando militar como un error horrible y se disculpó por haber matado 10 civiles, entre ellos siete niños.

Después de una guerra que estalló con información fabricada como la de Irak, con la supuesta evidencia irrefutable de inteligencia sobre la presencia de las famosas e inexistentes armas de destrucción masiva, las mentiras oficiales sobre tortura y bajas civiles, junto con todas las revelaciones de crímenes de las guerras en Irak y Afganistán dadas a conocer por Wikileaks al publicar información oficial ocultada al público (clasificada, como dicen) –todo eso sólo en los últimos 20 años– sin incluir las grandes mentiras oficiales durante Vietnam, las operaciones clandestinas contra varios países de América Latina, Medio Oriente, África entre tanto más, que los gobernantes sigan pensando que su palabra es suficiente significa que aún no entienden que existe memoria y también algunos reporteros que saben que cumplir con su trabajo implica cuestionar todo lo oficial .

