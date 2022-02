L

os economistas consultados por el Banco de México ya emitieron su veredicto: la economía nacional no crecerá más allá de un decepcionante 2.2 por ciento en 2022. El valor del PIB se calcula en un billón de dólares anuales. ¿No es un justificante la pandemia y sus estragos? No, sentencian, porque en otros lugares aun con pandemia se ha crecido más… y también menos, hay que decirlo. El presidente López Obrador tiene otros datos: espera que crezca un 5 por ciento. ¿En qué se basa? En el optimismo . Sin embargo, el estado de ánimo influye, pero no tiene cuantificación en dólares a la hora de calcular el PIB. Hay una paradoja que con frecuencia se soslaya. La economía de un país puede crecer 10 por ciento o más y su gente vivir en la miseria porque los frutos quedan en unas cuantas manos. Lo importante no sólo es cuánto crezca, sino cómo se distribuyen los frutos del crecimiento. En los últimos sexenios prianistas se incrementó alrededor de 2 por ciento, pero los bienes se repartieron entre un grupo de 500 familias y los usufructuarios impunes de la corrupción. La diferencia con la administración actual es que se distribuirán entre más de 11 millones de adultos y mujeres, jóvenes y niños de sectores vulnerables. En el caso de los adultos, en particular, el primer bimestre del año (enero-febrero) recibieron una pensión de 3 mil 800 pesos, están a la espera del segundo bimestre y además existe el ofrecimiento de adelantarles uno más por la veda electoral. Serán 11 mil 400 pesos con unas cuantas semanas de diferencia. Para los pensionados ricos –porque es pareja la ayuda– será suficiente para que llenen 11 tanques de gasolina Premium de sus Mercedes Benz y para los pobres significará la diferencia de dormir con la panza vacía. Los prianistas quieren volver para robárselos. ¡Mucho ojo a la hora de votar el 10 de abril, en la jornada de la revocación!

Revocación y reforma van