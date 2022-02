Me despedí agradeciendo la plática y le pedí permiso para regresar a recoger algunas calabazas. ¿Dónde estarán esos hijos cuando los magníficos hombres del campo ya no estén?

Le pregunté si le gustaba su trabajo y con evidente orgullo me dijo que sí. La plática se hizo más personal y me habló de sus hijos. ¿A ellos les gusta este trabajo?, pregunté. Sí vienen, pero prefiero que estudien una profesión.

Dos hombres descansaban protegidos bajo una carpa blanca: Antonio y Ramiro, su padre. Me acerqué a platicar y, después de felicitarlos por tan hermoso sembradío, Antonio me dijo que el riego lo hacen con cuatro pipas diarias de 10 mil litros cada una. Me mostró la ingeniosa instalación de mangueras de riego por goteo y las cubiertas de plástico a lo largo de todos los surcos para evitar plagas.

No estoy de acuerdo, y me apena como ciudadano mexicano. No se puede hablar así al mandatario de un país. De ninguna manera. Se puede disentir, no estar de acuerdo, con argumentos serios y responsables, pero jamás con insultos, leperadas y lenguaje procaz. Desde el consabido cabrón hasta el incongruente no mames, Andrés . Inaceptable. Queda demostrado que Trujillo no es la persona culta y leída que expresó el Presidente. Es un resentido, oportunista, que está muy lejos de defender a México y a la democracia, como él afirma, sino que aboga por sí mismo y su elevado salario, y responde a los intereses del grupo reaccionario, Latinus, que lo patrocina. Una vergüenza, el tal Brozo, abusando de la libertad de expresión.

Arturo García Alcocer

Exige simplicar trámites para construir en la CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX:

Los trámites de naturaleza obligatoria para construir en la Ciudad de México se han convertido en los recientes años en una verdadera barrera que imposibilita la actividad de los pequeños y medianos constructores. Debido a la innecesaria complejidad y la exagerada tardanza de los mismos, pueden pasar años para que se logre una licencia o permiso de construcción, situación que frena y desalienta una actividad fundamental para la reactivación económica. Algunos trámites, cuya aprobación consume meses e incluso más de un año para obtenerla, son: el dictamen de factibilidad del servicio de agua, autorización de sistema alternativo de aprovechamiento de agua pluvial, el visto bueno a declaratoria de cumplimiento ambiental, así como la inscripción de escrituras en el Registro Público de la Propiedad y la expedición de boletas individualizadas de predial y de agua para condóminos.

Su gobierno de la 4T en la CDMX, con plausibles logros en otros rubros, debiera atender esta problemática que afecta a promotores y trabajadores de la construcción, propicia la corrupción y retrasa la recuperación económica tan ansiada por la ciudadanía en estos tiempos pandémicos.

Isaías Espinosa

Invitaciones

Encuentro virtual sobre Jean Piaget

A estudiantes, maestros, e interesados en la enseñanza, los invitamos al ciclo de reflexiones sobre el pensamiento de cuatro educadores clásicos: Este miércoles hablaremos de Jean Piaget. Comenta Francisco Javier Dosil Mancilla. La cita es en Zoom en: https://us02web.zoom.us/j/3055186688 Código de acceso: galatea22 Convoca la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Participen. Andrea Fernández