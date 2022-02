De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 7 de febrero de 2022, p. 23

Con la finalidad de consolidar escenarios de convivencia que no afecten la salud de la población, sino que contribuyan al cuidado del medio ambiente, mejoren la imagen urbana y promuevan la movilidad peatonal y vehicular de Tuxtla Gutiérrez, ayer se dio inicio al proyecto integral de mejoramiento urbano y saneamiento del río Sabinal, luego de que por años la subcuenca de dicho cauce no recibía limpieza adecuada. En este marco, se realizó un recorrido por la construcción de la vialidad de la Calle 19 Poniente Norte y la Calle América, en las márgenes del Río Sabinal, donde se dio a conocer que con esta estrategia no sólo se busca rescatar una belleza natural, sino que se creará un entorno sostenible y recreativo, donde las familias se puedan divertirse y transitar con mayor seguridad.