De acuerdo con la CNH, desde 2015, año en que se abrió el mercado energético nacional a los privados, se han aprobado inversiones por 17 mil 803 millones de dólares, de los cuales, se han hecho efectivas 8 mil 374 millones de dólares, el equivalente al 47 por ciento.

Venimos de un año en el que se contrajo la economía. Además, según el acuerdo que tenemos con la OPEP+, no se puede superar el millón 570 mil barriles de petróleo diarios, entonces las compañías ya sean las privadas o Pemex no saben para qué meter recursos si la producción no aumenta , explicó Ramses Pech.

Estas cifras tan bajas las vamos a seguir viendo este año, puesto que a lo que las empresas en el sector de hidrocarburos le van a meter al tema de la exploración, pero la producción no les beneficia. El precio del barril máximo esperado es de 80 dólares este año, pero no hay forma de regresar la inversión por las limitantes , apuntó Pech.

La información de la CNH demuestra que la producción promedio en el país a lo largo de 2021 fue de un millón 665 mil barriles diarios, de los cuales, 95 por ciento fueron aportados por Pemex y 5 por ciento por los privados. Ahora, para 2022, se autorizó que las inversiones asciendan a 2 mil 613 millones de dólares.