alieron de Romeros a toda prisa, por no decir huyendo. En la carrera perdieron cuatro grandes espejos, pero no fue lo peor, sino que además dejaron sin cobrar el trabajo hecho en la nueva residencia del dueño de la gasolinera: dos ventanales completos y un vitral prefabricado. Dadas las circunstancias era poco probable que volvieran a la brevedad. Se les aparecieron Los Sureños, una banda criminal con alcance al sur de Veracruz, el norte de Chiapas y Tabasco occidental. En ese entonces empezaban, pero ya eran temibles. Todos esos grupos criminales son temibles, hasta los más torpes e ineficientes. Los Sureños por ejemplo. Parecían una versión hard core de las comedias de Capulina, en vez de pastelazos, con metralletas. Se atolondraban, se asustaban, preveían mal los patrullajes militares, se contradecían mientras operaban : extorsión, robo, golpiza, vandalismo, algún cadáver. No habían comenzado a secuestrar, que sería su especialidad en los años por venir, cuando se hicieron menos pendejos y más organizados bajo otro nombre, el del cártel que los absorbió y les permitió operar hasta el puerto.

El Correcaminos de los vidrieros ya estaba muy rodado por todo el Sotavento pero respondía bien en las emergencias. Transportaban y vendían cristales, espejos, herrería para ventanas y vitrales. Sus entregas abarcaban cualquier entidad de la República , según la tarjetita, pero su verdadero rango no pasaba de los límites de la Mesoamérica del lado del Golfo de México y nunca llegaban más allá de Carrillo Puerto o Acayucan y Tlacotalpan.

Ramiro, Julio César, y a veces Cristina, esposa del segundo, movían vidrios diversos en comunidades y pequeñas ciudades. Allí donde las casas ya no son de adobe ni madera, donde edifican con ladrillo y necesitan asomarse sin que se metan los mosquitos, las avispas, el frío o el polvo. Tenían buena clientela entre los nuevos ricos, los que de pronto podían erigirse caserones, al menos en la escala de su localidad, de recurrente mal gusto pero con despliegue de ventanales y espejos de cuerpo entero, si no es que cubriendo las paredes de la sala.

La ocasión de Romeros iban los tres. Al arrancar el Correcaminos para salir de ahí como pedo, por poco deja Ramiro a su hermano Julio César, que insistía en cobrar la entrega y la mano de obra al nuevo ricachón de la localidad, no mala persona pero bruto. Prueba de que los brutos también prosperan. A éste lo apadrinaba un dirigente petrolero y frecuente diputado veracruzano que lo hizo dos cosas: rico con el poder de su firma, y deudor de favores a futuro. Ya ven cómo funcionan esos arreglos.