Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 7 de febrero de 2022, p. 7

Hoy día no es posible que un proyecto político sea socialista, porque Karl Marx (1818-1883) no vio el problema del feminismo, la ecología o el de las culturas originarias, considera el filósofo Enrique Dussel, uno de los grandes marxistas de América Latina.

Con seis libros publicados sobre ese tema tan sólo en la editorial Siglo XXI, el autor de Las metáforas teológicas de Marx (1994) cuenta con orgullo que entre los marxistas franceses, italianos “y demás, me consideran un marxista estricto, porque lo he leído en alemán y tengo tesis de interpretación propias; cuando Marx es un desconocido para ellos, he descubierto cosas interesantes que no han visto.

“Sé el marxismo, por eso no hablo de que en este momento el proyecto político del país sea siquiera socialista, pues el mismo socialismo fue muy eurocéntrico, leninista, soviético, ortodoxo, y no entendía a América Latina.

“Admito la posición que tuvo Bolívar Echeverría (1941-2010, ecuatoriano, naturalizado mexicano), quien conocía a Marx en alemán, e incluso la de Adolfo Sánchez Vázquez (1915-2011), a pesar de que no lo conocía en alemán y no pudo llegar a la profundidad de Bolívar, con quien tuve diálogos acerca de mi interpretación de Marx, a partir de la lectura muy estricta que hice durante 10 años; me la pasé zambullido en él.

“En la Facultad de Filosofía de la UNAM en los años 80 había mucho marxismo, pero althusseriano, cuando a la marxista chilena Marta Harnecker (1937-2019) la conocí en París antes de conocer a Louis Althusser (1918-1990), así que tengo una larga experiencia.

“Entonces, por una parte, estoy de acuerdo en la crítica al capitalismo de Marx, pero un proyecto político hoy no es posible que sea ya socialista, tiene que ser otra cosa.