na combinación de las palabras gandul, truhan, pillo, y otros adjetivos similares, no existe en un diccionario de la lengua hispana, pero la deshonrosa acción que ejecutan sí, pues la conocemos y la hemos padecido. La sagacidad de las empresas privadas nacionales y extranjeras –por encima de cualquier ética, ávidas de nuestros recursos naturales– se han servido del poder a manos llenas. En la mayoría de las ocasiones lo han hecho con la complicidad de los gobiernos neoliberales que confundieron la política con una feria para hacer negocios en beneficio propio.

Hablamos en este caso, de la compañía Iberdrola, el presidente es José Ignacio Sánchez Galán, originario de Salamanca, España. Es el accionista principal de Iberdrola SA y de otros negocios.

Por más de dos décadas ha estado trabajando para el desarrollo de México, según su propuesta. Y pretendía seguir estafando para contribuir en el desarrollo de la nación a través del abastecimiento de energía en forma segura, sostenible y observando las leyes de la competitividad. Pero tal declaración no la ha podido demostrar a lo largo de su estancia como proveedor de electricidad. La trasnacional, tal vez la más grande del mundo –con alrededor de 400 mil personas contratadas en los cinco continentes– no pudo sostener más su seudobenevolencia ni en el norte ni en el sur del país.

En España, Estados Unidos, México y otras naciones, los funcionarios de la poderosa empresa dirigida por gandules, especialmente por Sánchez Galán, han sido acusados de espionaje con la finalidad de obtener ventajas de contratación mucho antes que otras compañías.

En Estados Unidos Sánchez Galán está siendo investigado; en su comparecencia ante un juez se declaró inocente y dijo no conocer nada acerca del espionaje del que se le acusa: fueron mis subalternos , expresó. Se le acusa de sobornar a funcionarios públicos (delitos de cohecho activo), por la emisión de documentos mercantiles apócrifos y por la intromisión en asuntos de otras empresas. Tal declaración nos recuerda la del ex presidente mexicano Felipe Calderón cuando aseguró no estar enterado de los ilícitos cometidos por su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.

Las ventajas de Iberdrola en nuestro país tuvieron resultados positivos para la mayoría de sus más de 400 empresas, según la Cámara Industrial de Transformación (Caintra). Esta organización empresarial, que representa a industriales de Nuevo León, fue creada para promover y brindar servicios que fomentaran mejores condiciones para elevar la competitividad de sus socios.