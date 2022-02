C

uando el viceministro ruso del exterior, Sergei Ryabkov, advirtió que el impasse entre Moscú y Washington acerca de Ucrania podría desencadenar una crisis semejante a la crisis de los misiles en Cuba, no sólo se refería al peligro de una guerra nuclear, que estuvo a punto de estallar, también recordó a Washington que Rusia no es la única gran potencia celosa de su esfera de influencia. Rusia tiene su zona extranjera cercana y Estados Unidos su patio trasero , como lo definió la doctrina Monroe en 1823, al advertir a las potencias europeas que permanecieran en su lado del Atlántico.

En octubre pasado, hace 60 años, la Unión Soviética proyectó su poderío militar hacia el hemisferio occidental al emplazar misiles nucleares en Cuba. El objetivo principal del premier soviético Nikita Kruschev, como sabemos ahora, era proteger a Cuba de otra invasión estadunidense. (La invasión de Playa Girón había fracasado el año anterior y Washington tenía planes de intentar otra, esta vez usando tropas propias).

Para el presidente John F. Kennedy, esta intrusión en la esfera de influencia estadunidense era intolerable, no sólo porque suponía una amenaza militar, sino porque si Washington no defendía su propio vecindario, pondría en duda su credibilidad. Para Kennedy, valía la pena arriesgarse a una guerra termonuclear con tal de rechazar la incursión soviética. Si Kruschev no hubiera desistido, accediendo a retirar sus misiles, Estados Unidos estaba dispuesto a lanzar una invasión en plena escala a Cuba.

Hasta este día, Estados Unidos no ha aceptado la idea de que un gobierno hostil, aliado con una superpotencia rival, pueda existir a sólo 140 kilómetros de la costa de Florida. Este año marca no sólo el 60 aniversario de la crisis de los misiles, sino también el del embargo económico estadunidense contra Cuba, diseñado para derrocar al gobierno de la isla y remplazarlo con uno más del agrado de Washington. Como proclamó con candidez John Bolton, el consejero nacional de seguridad de Donald Trump, la doctrina Monroe está viva y vigente .