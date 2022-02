Julia Le Duc

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 6 de febrero de 2022, p. 4

Matamoros, Tamps., Mario Delgado, presidente nacional de Morena, fue recibido ayer en esta ciudad fronteriza con protestas y huevazos por militantes que le atribuyen venta de candidaturas.

El político llegó a esta localidad, junto con una comitiva, para acompañar a Américo Villarreal en su primera gira como precandidato al gobierno de Tamaulipas.

Frente al restaurante Los Portales de Sexta y JS Elcano, donde se había programado un encuentro con maestros, los inconformes esperaron a Delgado y lanzaron huevos, los cuales se estrellaron en la camioneta del coordinador estatal de estructuras de Morena, José Ramón Leal, cuñado del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Con pancartas, los quejosos manifestaron su rechazo a la designación de Villarreal como abanderado y le exigieron que por dignidad renunciara.