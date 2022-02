Georgina Saldierna

Domingo 6 de febrero de 2022, p. 3

Querétaro, Qro., Presente en la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario de la promulgación de la Carta Magna, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova rechazó que en los comicios haya fraude, aunque sí persisten conductas fraudulentas, entre las cuales enumeró la presentación de firmas falsas para el proceso de revocación de mandato.

Al referirse a la ratificación presidencial de presentar una reforma electoral que acabe con la defraudación de la voluntad ciudadana, dijo que gracias al blindaje y al buen sistema electoral que se ha construido se ha desterrado del país esa práctica.

Si hubiera fraude no se hubiese logrado la alternancia de los últimos años, la cual ha beneficiado a todos los partidos, añadió el funcionario del INE, colocado en la cuarta fila del Teatro de la República y desde donde no se acercó a saludar al mandatario y no le aplaudió. El jefe del Ejecutivo tampoco hizo por acercarse al directivo.

Córdova asumió que mantiene diferencias con el mandatario, pero acotó que éstas enriquecen la democracia cuando hay tolerancia, pero cuando se recurre a la descalificación, la democracia se agota.