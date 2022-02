Durante una marcha efectuada en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, en apoyo a doña Irinea Buendía (cuya hija, la abogada Mariana Lima Buendía, fue ultimada por su esposo, ex comandante de la policía ministerial de Chimalhuacán, quien está bajo proceso penal), Clara señaló que ahora empieza a salir a los medios; no lo quería hacer antes por todo lo que me dijeron, porque tenía miedo de que detuvieran a un chivo expiatorio, y me di de cuenta de que lo que trataban de ocultar era el comportamiento de estos agentes rateros y asesinos .

Sin testigos

Por el contrario, le pidieron a Clara que hiciera su propia investigación porque ellos no tenían testigos, no había ADN ni videos de las cámaras de seguridad pública. Y sin elementos, el caso sería archivado.

Pero eso no lo iba a permitir; me dediqué a buscar como una aguja en un pajar. Encontré que sí había testigos. Era imposible que nadie hubiera visto nada , además de otros elementos que, supuestamente, no era posible obtener.

El caso de Karla Marisol es un rompecabezas y fue retomado por la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la capital, pero considera injusto iniciar de nuevo todo el proceso luego de que permaneció en el abandono por casi seis años.

Señaló que no he andado en tantas marchas, he andado sola. Mi lucha ha sido dentro de las instalaciones de la fiscalía, enviando escritos a medio mundo; sólo espero que no continúen revictimizando a mi hija, a mi familia y a mí misma .

Actualmente, junto con otras madres de víctimas de feminicidio, acude al lugar donde la convoquen, marcha, camina y protesta públicamente. Se ha solidarizado con cada causa que surge, sea en la capital del país o el estado de México. Ya no guarda silencio y aprovecha cada tribuna para exigir a la fiscalía de la Ciudad de México justicia para su hija, quien tenía 35 años el día que la mataron.

Como Clara, Karen Reyes también alza la voz en cada oportunidad que tiene. Ahora exige al Tribunal Superior de Justicia del estado de México la reparación del daño para su hija Renata, luego de que su feminicida, Carlos Daniel N, fue asesinado dentro del penal de Chalco.