Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 6 de febrero de 2022, p. 21

Cuernavaca, Mor., Hugo Bobadilla, ex alcalde de Ocuituco y ex candidato a diputado local por el Partido del Trabajo, fue baleado ayer en el municipio de Atlatlahuacan, informaron fuentes policiacas. El ex edil y su acompañante resultaron heridos y hasta el cierre de esta edición se desconocía su estado de salud.

Bobadilla y una persona que le acompañaba fueron agredidos cuando comían en un local en la carretera México-Cuautla, en la colonia Nueva San Francisco.