La rápida salida de la crisis económica de México en 1995 fue por su vinculación con Estados Unidos, algo similar ocurrió en 2001-2009, cuando el sector exportador transmitió la recuperación de Estados Unidos. En esta ocasión no está ocurriendo.

La liga no se ha roto

México necesita una política industrial propia, que desarrolle nuevos sectores productivos con innovación tecnológica, de productividad y de vinculación de encadenamientos internos. Esto le dará un mercado interno sólido que le permita no depender de la evolución de la economía de Estados Unido, pero que a la vez ese sector productivo, con mayor valor agregado, pueda competir por el mercado de Estados Unidos con mayor tecnología y no con elementos de maquila , describió De la Cruz.

Lo anterior, debido a que México se está quedando atrás por no tener una política industrial propia de mayor valor agregado tecnológico y científico.

Más de 80 por ciento de las exportaciones de México son hacia Estados Unidos y más de la mitad de lo que compra es a dicha economía; en su conjunto, exportaciones e importaciones representan poco menos de 700 mil millones de dólares. Es decir, sí es un elemento que da vigor a la economía mexicana.

De acuerdo con Joel Virgen, director de Out of the Box Economics, la liga económica entre México y Estados Unidos se mantiene vigente, prueba de ello es la actualización del T-MEC. Sin embargo, reconoce que en los pasados cuatro años los contrastes y visiones de política económica entre ambas economías han contrastado.

En la vecindad de la pandemia, la diferencia de política económica ha dado cierto desacoplamiento. Desafortunadamente, la pandemia no ventila claramente qué tanto se han separado ambas economías.

La postura de Estados Unidos, que busca dinamizar su industria y que sus empresas se queden en su terreno, está pesando sobre la actividad productiva de México; toda vez que para atraer las inversiones que están saliendo de China o de otros países asiáticos para buscar nuevas ubicaciones, México requiere de un programa de política industrial que lo haga atractivo para que lo elijan.

Desde el 2019 se empezó a notar cierto desacoplamiento entre los ciclos económicos de México-EU, coincidentemente a raíz del inicio del nuevo gobierno en México. Este desacoplamiento se dio de manera más evidente durante la recesión-recuperación del 2020-2021, lo cual indica que factores netamente internos se han convertido en un freno para la economía mexicana, de tal forma que el país no está aprovechando las ventajas del mercado externo para engancharse al ciclo de recuperación , sentenció Alfredo Coutiño, director general de Moody’s Analytics.