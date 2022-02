Elio Henríquez

Sábado 5 de febrero de 2022, p. 10

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Alrededor de 300 migrantes marcharon por tercer día consecutivo en Tapachula para insistir a las autoridades migratorias que les entreguen documentos para transitar hacia la frontera norte del país, que cesen las redadas y nos den solución a largo plazo , solicitó Irineo Mujica, director de la agrupación Pueblos sin Fronteras.

Explicó que al mismo tiempo se mantiene el ayuno que comenzaron la noche del jueves más de dos decenas de extranjeros, quienes se irán turnando para mantener la protesta en el parque central de Tapachula.

Se van cambiando las personas, algunos como yo, no, porque llevo el ayuno seguido junto con algunas mujeres, pero otros se turnan. La mayoría no tiene para comer y no está en condiciones para hacer largas jornadas , manifestó.