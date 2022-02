Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 5 de febrero de 2022, p. 4

Tlaxcala, Tlax., Tras la resolución de la Suprema Corte en la que resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación realizar la consulta de revocación de mandato con los ajustes necesarios en materia presupuestal, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el proceso es importante por ser una vía pacífica, legal y legítima de dirimir nuestras diferencias.

Por la mañana, durante su conferencia, cuestionado sobre el fallo del cual dijo desconocer sus términos, apuntó que a todos les conviene este ejercicio para que el ciudadano califique al gobierno, y para quienes consideran que su administración está mal, es una oportunidad para corregir si así lo consideran.