Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 5 de febrero de 2022, p. 3

Apizaco, Tlax., Todos los días, distintos medios de información y el hampa del periodismo atacan a la administración federal con la intención de enrarecer el ambiente político y sembrar dudas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar, ayer en esta entidad. Recalcó que han resistido por el respaldo del pueblo, y por eso nos han hecho y nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez .

Los ataques los hacen bajo la consigna de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Aunque no sea cierto lo que denuncian , y pretenden que la población llegue a la conclusión de que todos son iguales.

Pero insistió: “No, no somos iguales, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. No somos iguales. Y por eso esas campañas. Pero miren lo que se ha avanzado”.

Consideró que el apoyo de la ciudadanía se debe a que antes el presupuesto no llegaba al pueblo, y se quedaba con los de arriba.