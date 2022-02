De cualquier forma, el presidente López Obrador ve con muy buenos ojos que la propiedad de Banamex se quede en casa , y ayer, aunque lo ha mencionado en varias ocasiones, dijo que ahora que se está vendiendo, aun cuando no es una obligación, porque es una operación que tienen que hacer los dueños de ese banco, que son estadunidenses, de todas maneras les estamos enviando una (cinco, en realidad) recomendación respetuosa: primero, que los que compren sean mexicanos; ya no queremos, con todo respeto también lo digo, que los bancos estén en manos de extranjeros. No soy chovinista, tenemos que abrirnos al mundo, pero es ya tiempo de que sean los empresarios, los inversionistas mexicanos los que manejen estos bancos, los bancos particulares .

¿Por qué? Bueno, no estaríamos muy de acuerdo en que de nuevo extranjeros se apoderen de Banamex. Lo segundo es que quienes compren el banco sea gente responsable y que tenga respaldo económico para que se protejan los fondos de los ahorradores. Lo tercero es que debe ser gente que no tenga deuda en el SAT. El punto cuatro, que paguen impuesto por la venta, porque cuando ese banco se vendió en 12 mil 500 millones de dólares en el inicio del gobierno de Fox (2001), los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos. Eso ya no se permite, tienen que pagar los impuestos. Ésta es también otra condición o recomendación .

La recomendación número cinco es de gran importancia, aunque forma parte del sueño guajiro. Dice el mandatario: Banamex tiene un acervo cultural mexicano, piezas de arte de mucho valor histórico, que pertenecen al pueblo. Tiene que quedar en el país; no queremos que sigan los saqueos de los bienes culturales del pueblo de México. Eso es lo que deseamos y nos gustaría que se tomara en cuenta .

Las rebanadas del pastel

Murió el barón Alberto Bailleres y se fue impune.

