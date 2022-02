Exige liberación de Leonard Peltier

eonard Peltier, indígena iakota, preso político en Estados Unidos, lleva 45 años en la cárcel y es inocente. Su delito ha sido promover el movimiento indígena en el vecino país del norte. Su pueblo ha defendido los territorios sagrados sioux de Dakota del Sur, donde al encontrar uranio y carbón comenzaron a ser hostigados y murieron asesinados más de 250 integrantes de ese pueblo originario.

Hubo un tiroteo en 1975 en la Reserva Pine Ridge de Dakota del Sur cuando agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) irrumpieron en propiedad privada, causando dos muertes. Se acusó injustamente y sin pruebas a Leonard.

Hoy el fiscal James Reynolds, quien en la década de los 70 llevó el caso en su contra, ha admitido que Peltier es inocente. Está enfermo, confinado en la prisión de Coleman, incomunicado y completamente aislado, condenado a morir en la cárcel. Prometen liberarlo si reconoce su crimen y da la espalda al movimiento indígena, pero él se niega. Biden puede y debe darle clemencia ejecutiva para que salga libre. El mundo observa ¡Exigimos su inmediata liberación!

Pablo Moctezuma Barragán

Feliz por la atención oncológica en el Centro Médico Siglo XXI

Hablo de mi experiencia personal y la del resultado de conversaciones con cientos de personas con las que he coincidido en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI, del IMSS, después de tres años de atención a un cáncer de pulmón etapa 4, con metástasis en el cerebro.

La atención médica de directivos, médicos especialistas, técnicos, personal de salud, área de relaciones públicas y administrativos ha sido gratamente impactante por su profesionalismo y entrega al trabajo. A pesar de la pandemia de covid-19 y de que ellos, como todos, también se vieron afectados, en una medida u otra, no suspendieron en ningún momento la atención para quienes sufrimos padecimientos cancerígenos de diferentes tipos.

Especial emoción me embargó al ver en la página 11 de La Jornada de este viernes la fotografía de CiberKnife, un robot que parece sacado de una película de ciencia ficción y que ha intervenido quirúrgicamente a muchos pacientes, en mi caso, en enero de 2021, de dos tumores en el cerebro y que próximamente lo hará nuevamente, todo sin ninguna incisión o dolor.

La lista de quienes me han atendido en el IMSS es muy larga, quisiera a través del doctor Novelthys Velasco, del área de Radiocirugía Robótica, y rostro humano de CyberKnife para muchos de nosotras y nosotros, reiterar a todas y todos mi infinita gratitud.

Edna Yolanda Aldama Muciño

Se congratula por cartón de El Fisgón

Felicitaciones a El Fisgón por su interludio poético que se ocupa del poema esencial de Ramón López Velarde, La suave patria, el más extenso y taquillero, aunque poéticamente no el mejor.

El doctor Jesús López Velarde, dos años menor que el poeta y su acompañante de siempre, dice que el poema no lo hizo Ramón para conmemorar un aniversario de la Independencia de México, menos para fortalecer el programa cultural de Obregón; lo hizo porque era poeta y le debía un homenaje a su patria, como lo dice en el proemio.

Las minas del palacio del rey de oros es la minería; la superficie de maíz, la agricultura; los veneros de petróleo, recurso que considera el poeta como del diablo… las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros, el trópico. Diputada Cecilia Patrón: Ramón López Velarde Berumen, no se apellida Beltrán, murió en la digna pobreza que vivió y si no hubiera sido por sus amigos no habría habido dinero para pagar su entierro.