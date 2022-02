Ap

Periódico La Jornada

Sábado 5 de febrero de 2022, p. 20

Lima. El presidente peruano Pedro Castillo anunció ayer que renovará su gabinete por cuarta vez en apenas medio año de gestión, e implicará la destitución de su primer ministro, Héctor Valer, denunciado por golpear a su esposa e hija. Horas antes, la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva urgió a Valer a renunciar.

Castillo expuso en conferencia de prensa desde el palacio presidencial que la recomposición de su equipo ministerial se caracterizará por la apertura a todas las fuerzas políticas. Para modificar su gabinete, Valer tendrá que renunciar al cargo de primer ministro.

El premier negó el jueves en una entrevista con radio Santa Rosa haber golpeado a su esposa, Ana María Montoya, e hija, Catherine Úrselia Valer. No le estoy mintiendo, por Dios, le ruego , dijo aunque no pudo explicar por qué existe un documento policial por agresión y una decisión judicial de protección para su cónyuge.

El cuestionado funcionario invitó a sicólogos de Perú para que de forma pública le realicen un examen y descarten su carácter supuestamente violento. No tengo miedo. No soy un maltratador, no soy uno que pega , indicó.

La crisis política en Perú sucede luego de que Alva rechazó la propuesta de Valer para presentarse el sábado ante el Congreso y recibir la necesaria aprobación de los legisladores para seguir en el cargo y le pidió renunciar.

El jueves Valer advirtió sobre una posible disolución del Congreso –como ocurrió en 2019–, cuando en conferencia de prensa dijo que si los legisladores no le otorgan el voto de confianza a su equipo ministerial sólo tendrán una oportunidad más para censurar a un próximo gabinete y luego se arriesgarían a ser disueltos por el mandatario.