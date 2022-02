Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 5 de febrero de 2022, p. a11

El técnico Raúl Potro Gutiérrez, campeón del mundo con el Tricolor Sub-17 en 2011, indicó que el paso irregular de la selección en la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022 es en parte consecuencia por el cambio general del plantel, así como por el rendimiento de algunos jugadores europeos.

“El desempeño del Tri tiene mucho que ver con la elección de los jugadores. Hay futbolistas que no pasan por su mejor momento aunque están en Europa. Jugar en una liga de allá no es mejoría si no les dan minutos. Si no tienen un buen desempeño llegan (al Tricolor) sin ritmo”, dijo desde Honduras donde dirige al Real España.

México puede aspirar a grandes cosas, pero tenemos sólo un jugador en la mejor liga del mundo, la Premier inglesa, mientras otras selecciones tienen hasta ocho, esa es nuestra realidad , apuntó.

Aunque la selección mexicana venció a Jamaica y Panamá, al tiempo de que empató con Costa Rica en la reciente fecha FIFA, los aficionados salieron del estadio con un mal sabor de boca, al grado de abuchear al equipo y pedir la salida del técnico Gerardo Martino.