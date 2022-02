Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 5 de febrero de 2022, p. a12

Estamos frente a una joya bibliográfica: Relatos de música y músicos: de Voltaire a Ishiguro (1766-2013), publicado en Barcelona por Alba Editorial, con selección de textos y presentación a cargo de Marta Salís. Es un hermoso libro cuya portada nos seduce de inmediato. Acomoda perfecto el mote de libro de cabecera por su tamaño, grosor, comodidad e íntimo decoro.

En 723 páginas, tenemos 44 relatos de los grandes maestros de la literatura anglosajona, germánica, nórdica, mediterránea, eslava y latinoamericana. Todos los textos de este grueso, imponente volumen, son música, es decir: su materia prima es la música, como dramatis personae, referente, anécdota, sonido de fondo y forma.

El índice es impresionante: Voltaire, hermanos Grimm, Gérard de Nerval, Balzac, Herman Melville, Tolstói, Bécquer, Turguénev, Maupassant, Thomas Hardy, Chéjov, Thomas Mann, Luigi Pirandello, James Joyce, Katherine Mansfield, H.P. Lovecraft, Nabókov, Dorothy Parker, Langston Hughes, Carson McCullers, Kazuo Ishiguro y una grata sorpresa: esta monumental antología de grandes consagrados termina con el texto alucinante de un mexicano, joven: Horacio Warpola. Albricias.

Este libro lo consiguió el Disquero hace tres años, cuando fue lanzado mundialmente, en ebook, y entre sus características y virtudes, además de suculencia, es que se trata de esos libros que se pueden leer en el orden que uno disponga, o bien de principio a fin, como lo hicimos en las semanas recientes que ya se pueden conseguir en librerías de la Ciudad de México ejemplares impresos en papel y pasta dura.

La comodidad de la lectura en el formato ebook queda trocada entonces por la dicha inicua de ganar el tiempo hojeando el libro y cayendo en trance frente a la belleza, misterio, poderío sin fin de todas y cada una de sus páginas.

Si bien el formato ebook nos permite leerlo en el teléfono celular y en cualquier lugar, situación o circunstancia, o bien en un iPad o en la pantalla de la computadora de mesa o en la laptop, tener el libro físico en las manos permite un placer insuperable no solamente al tacto sino a todos los sentidos, al alma y al espíritu. Pasar una a una cada página es como saltar de una nube a otra, flotando en el cielo en la fascinación de la lectura que nos hace viajar, soñar, divagar, entrar en trance y en toda suerte de ensoñaciones.

Vamos pasando las páginas y el enorme libro lo tenemos ya sobre los muslos, ahora sobre el pecho, luego arriba de nuestra cabeza y cuando llegamos a las páginas casi finales, poseídos de placer y magia con todos y cada uno de los anteriores 42 relatos, cuando llegamos al capítulo 43, correspondiente al texto de Kazuo Ishiguro, ya el grado de fascinación es inmenso y nos lleva a decir: Kazuo, nuestro amado Ishi, es el más grande escritor que está frente a nuestras narices, oídos, ojos y pocos nos percatamos de su genio.

Muchos lo conocen por la película Lo que queda del día, de James Ivory, con Anthony Hopkins, Emma Thompson, Christopher Reeve y Hugh Grant, basada en The Remains of the Day, la novela publicada en 1989, y porque le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura hace cuatro años y porque hubo quienes hicieron berrinche porque el año anterior la Academia Sueca premió a un cantautor : Bob Dylan, y al año siguiente se lo dieron a otro cantautor : Kazuo Ishiguro.

Nuestro Ishi es uno de los escritores más amados por legiones de lectores, en realidad. Es tan poderosa su escritura que cuando llegamos a la página 687 del libro que hoy reseñamos: Relatos de música y músicos, ya de plano tenemos una posición corporal muy extraña: con la palma derecha sostenemos las 36 páginas restantes mientras con la mano izquierda, tendente a cerrarse en puño, sostenemos el grosor de las ya leídas y nos mantenemos absortos, desorbitados, y en órbita.

Como la casi totalidad del libro, el texto de Ishiguro sostiene personajes de nombres ficticios, pero su poder es tan grande, que no resistimos la tentación de buscar en Spotify música de su personaje, el crooner Tony Gardner y por supuesto que no encontramos nada, bueno, es un decir, porque lo que aparece como música de un cantante con ese nombre es bien equis, es decir: una nadería.

La verosimilitud es una de las virtudes de la sinfonía fantástica que es toda novela de Ishiguro.

Y ya que dijimos buscar en plataformas musicales la música que nace de este libro generoso, los editores tuvieron el tino de añadir al final del libro la lista de las piezas musicales mencionadas en todos los relatos, así como un enlace donde se pueden escuchar: http://bit.do/relatosdemusicaymusicos

Además de un código QR.

Como en toda antología, hay textos que ya conocíamos y la selección no siempre es de nuestra entera satisfacción, cosa que sucede también en los discos que recopilan canciones de nuestros grupos favoritos y no siempre estamos de acuerdo con los criterios de selección.