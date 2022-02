E

n entrega pasada (https://bit.ly/3roT0AI), Rafael Acosta, pionero del rock & roll en México, integrante fundador de Los Locos del Ritmo, autor de Tus ojos, la primera canción original del género en español, al lado de otros cinco temas propios del grupo (no sólo grabaron covers en Rock!, 1958, primer disco de tal perfil grabado en nuestro país), comenzó a revelar a quien escribe, detalles significativos sobre su incidencia en la banda de marras, no sólo para que tuviera un sonido distintivo, sino para que trascendiera e influyera en sus contemporáneos (Enrique Guzmán ha dicho que se inspiró en ellos para formar los Teen Tops), a propósito de la edición de la primera parte de su libro autobiográfico El Rebelde: nace el rock & roll en español, de producción autónoma, ayer presentado por el cantante Rubén Albarrán, el periodista David Cortés y su servidora. Hoy, la segunda parte de esta conversación.

¿Cómo es que de ser un grupo para tocar en las fiestas, Los Locos... fueron firmados por Orfeón y luego un hit en la radio? El baterista original del grupo y crucial impulsor de su memoria, relata que, en su afán de oír discos de rock & roll donde fuera, consiguió un espacio en la emisora 6.20, los domingos antes de la Hora Nacional; ahí tocaban en vivo, lo que ayudó a darles impulso. El contrato llegó vía el mítico cantante del conjunto, Toño de la Villa (fallecido en 1962), a través de su padre, que era periodista. Aunque el disco debut tardó nueve meses en ser publicado, y sólo una noche en ser grabado, su sonido es tremendamente fresco, encendido, contagioso. Aun lo rústico de su ejecución, su espíritu sigue brillando con todo y el paso de las décadas. En cuanto a su éxito, cuenta don Rafael que cuando el álbum se editó, ya habían salido al aire sencillos de los Rebeldes del Rock, grabados posteriormente: la respuesta del público a éstos fue tan buena, que el sello sacó del abandono al disco de Los Locos...; gracias a la inexperiencia y poco cuidado de los ejecutivos, se mandó a las estaciones no sólo uno o dos sencillos (lo usual), sino el LP completo, lo cual hizo que cada una transmitiera los que quisiera, y al menos siete de 12 temas fueron éxitos inmediatos.