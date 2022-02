L

os niveles de pobreza (P) y de pobreza extrema (PE), cuya evolución de 2016 a 2020 presenté en la entrega del 28/01/22, siguiendo lo publicado por Evalúa CDMX en su página web, se referían a nivel nacional. Cuando los datos se desagregan entre medio urbano, U, (localidades de 2 mil 500 habitantes y más) y rural, R, (localidades de menos de 2 mil 500 habitantes), surgen dos panoramas desiguales. Conviene recordar que México es un país predominantemente urbano (77 por ciento en 2020). Mientras 68 por ciento (más de dos tercios) de la población urbana (PU) es pobre y 37% (más de un tercio) es PE, 88 por ciento (casi nueve de cada 10) de la población rural era P y 62 por ciento (cerca de 2/3) era PE, veinte puntos porcentuales (pp.) más en P y 31 pp. más en PE que en U. Dos Méxicos contrastantes, aunque ninguno para envidiar. El que prácticamente nueve de 10 habitantes del medio rural vivan en P es una realidad abrumadora. También muy grave resulta la alta incidencia de la P en U: más de dos terceras partes, dos de cada tres habitantes urbanos. Queda claro que México es un país de pobres tanto en el medio rural como en el urbano, y el medio rural es un ámbito de pobreza extrema. También queda claro que R es más pobre que U. Pero en términos de número de personas, en México predomina la pobreza urbana (Véase el cuadro). Del total nacional (N) de 92.4 millones de pobres, 66.6 millones, 72.1 por ciento, vive en U y 25.8 millones, 27.9 por ciento en R. De los 53.9 millones de PE, 35.8 millones viven en U (66.5 por ciento) y 18 millones (33.5 por ciento) en R. Esto concuerda, en lo general, con los resultados del Coneval que llega a proporciones similares (70 por ciento) de los P en el medio urbano. En cambio, en la distribución de la PE en ambos medios, el Coneval subestima el predominio de U (que estima en 54.5 por ciento) que es 66.5 por ciento con el MMIP. La distribución U-R de los no pobres es la que hace más evidente la desigualdad campo-ciudad: nueve de cada 10 no pobres habitan en el medio urbano.