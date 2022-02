Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de febrero de 2022, p. 18

Dado que las presiones inflacionarias no han logrado ser contenidas por la junta de gobierno del Banco de México (BdeM), la primera decisión que tome Victoria Rodríguez Ceja disipará la incertidumbre que prevalece; sobre todo porque ya hay una afectación en el bolsillo de los mexicanos que parece no tener fin, aseguró Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex.

El público no conoce a Victoria Rodríguez en su calidad de experta en política monetaria, entonces hay mucha incertidumbre entorno a lo que piensa como gobernadora del Banco de México, cuáles son sus perspectivas, a qué le da más peso, cuál es su compromiso con el mandato prioritario de preservar el poder adquisitivo de la moneda.

En una videoconferencia, De la Garza señaló que es necesaria una señal de “contundencia, de un compromiso palpable y latente con el compromiso del BdeM, pero no tenemos información tangible de lo que piensa ante las presiones inflacionarias, que no ceden…por eso es un tema de credibilidad para Victoria Rodríguez y la junta de gobierno, por el hecho que la inflación no se ha podido contener”.